Verden (dpa/lni). Eine Fahrradfahrerin ist in Verden gestürzt und gestorben. Den ersten Erkenntnissen nach habe die 49-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten, teilte die Polizei am Samstag mit. Beim Absteigen sei sie gefallen und habe das Bewusstsein verloren. Eine Passantin leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Die Radfahrerin wurde am Freitagmittag in ein Krankenhaus gebracht, wo sie später starb.

