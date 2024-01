Großer Andrang auf Wintersportgebiete im Harz

Braunlage (dpa/lni). Viele Wintersportfans sind am Samstag im Harz auf ihre Kosten gekommen. So waren unter anderem in Braunlage die Parkplätze vor dem Hexenrittlift am Wurmberg gut gefüllt und vor den Liften gab es lange Schlangen. Auch die Lifte in St. Andreasberg, am Bocksberg in Goslar-Hahnenklee und am Sonnenberg waren in Betrieb.

Am Andreasberg gab es nach Angaben des Betreibers eine bis zu 30 Zentimeter dicke Schneedecke. Ein Großteil der Loipen für Langläufer im Nationalpark Harz war bereits seit Donnerstag gespurt, unter anderem in Sankt Andreasberg oder in Schierke. Auch in Clausthal-Zellerfeld und Hohegeiß können Sportler in die Loipen einsteigen. Weitere sollten gespurt werden.

Mehr natürlicher Schnee wird in den kommenden Tagen allerdings nicht dazukommen. Bei Tiefstwerten in der Nacht auf den Sonntag um die minus acht Grad im südöstlichen Niedersachsen und Temperaturen von bis zu minus vier Grad im Rest des Landes bleibt es trocken.

Der Sonntag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst sonnig, im Laufe des Mittags zieht es sich dann aber immer mehr zu. Am Nachmittag kann es im Nordosten vereinzelt regnen. Die Temperaturen liegen bei bis zu sechs Grad, im Süden zwischen einem und vier Grad.

Die neue Woche startet dann mit vielen Wolken und Regen. Bis zu zwölf Grad werden erwartet, im Oberharz von etwa fünf Grad.

