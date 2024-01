Unbekannter bricht Opferstock auf und stiehlt Geld

Einbeck (dpa/lni). Ein unbekannter Täter hat Geld aus einem Opferstock einer Kirche in Einbeck im Landkreis Northeim gestohlen. Das Spendenbehältnis sei mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Am Tatort fanden die Ermittler ein abgebrochenes Metallstück des Werkzeugs. Noch sei unklar, wie viel Geld gestohlen wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat am Donnerstag oder Freitag beobachtet haben.

