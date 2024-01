Extremismus Kundgebungen gegen rechts in Niedersachsen und Bremen

Hannover (dpa/lni). In Niedersachsen und Bremen werden am Samstag Tausende Menschen bei Demonstrationen und Kundgebungen gegen rechts und für die Demokratie erwartet. In Hannover hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirche, Sportvereinen und Politik zu einer Veranstaltung (14.00 Uhr) unter dem Titel „Hannover zeigt Haltung“ aufgerufen.

Zu den Rednern zählen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der frühere Bundespräsident Christian Wulff, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Yasmin Fahimi, und der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister.

„Schon viel zu lange haben die Lauten und die Schrillen die öffentliche Debatte dominiert und damit Hass und Spaltung Raum bekommen. Es ist höchste Zeit, dass die breite Mehrheit der Gesellschaft ihre Stimme erhebt und für die liberale Demokratie, Solidarität und Freiheit auf die Straße geht“, sagte Niedersachsens Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg (Grüne) am Freitag.

In Oldenburg soll es eine Kundgebung (15.00 Uhr) am Schloßplatz geben. Der Titel lautet „Demokratie verteidigen - Gemeinsam gegen Rechts“. Direkt im Anschluss ist ein Demozug unter der Parole „AfD bekämpfen“ angemeldet.

In Braunschweig hat der Stadtschülerrat eine „Demo gegen die faschistischen Deportationspläne von AfD und Werteunion“ geplant (14.00 Uhr).

Auch in Rotenburg (Wümme) haben Parteien, Gewerkschaften und das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ zu einer Demonstration gegen Rassismus, Ausgrenzung und Hass aufgerufen (11.00 Uhr). „So hat es damals auch angefangen“, lautet das Motto einer Kundgebung (12.00 Uhr) in Wilhelmshaven. Weitere Demos gegen rechts sind in Celle, Lüneburg, Lingen, Osterholz-Scharmbeck und Emden angemeldet.

