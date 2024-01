Geflügelpest im Landkreis Northeim ausgebrochen

Einbeck (dpa/lni). Im Landkreis Northeim ist die Geflügelpest ausgebrochen. In einem Hühnermobil im Einbecker Ortsteil Holtensen sei der Erreger H5N1 festgestellt worden, wie der Landkreis mit Verweis auf das Friedrich-Loeffler-Institut am Freitag mitteilte. Den Angaben nach wurden Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet.

Das Virus sei am Donnerstag entdeckt worden, einen ersten Verdacht habe es schon am Mittwoch gegeben, hieß es. Der betroffene Betrieb sei am Mittwochabend gesperrt und dessen 200 Geflügeltiere getötet worden, sofern sie noch nicht durch den Erreger gestorben waren. Im Radius von drei Kilometern um den Betrieb wurde eine Schutzzone, im Radius von zehn Kilometern eine Überwachungszone eingerichtet.

In der Schutzzone sind Geflügeltransporte verboten und Tiere dürfen nur in Ställen oder überdachten Gehegen gehalten werden. In der Überwachungszone müssen Geflügelhalter das Veterinäramt unter anderem über die Zahl ihrer Tiere und deren Nutzungsart informieren. Sollten Halter und Betriebe vermehrte Todesfälle in ihrem Bestand feststellen, sei das unverzüglich zu melden.

Die Geflügelpest wird häufig über Wildvögel verbreitet. Vor allem Wasservögel können das Virus in sich tragen und ausscheiden, ohne Krankheitssymptome aufzuweisen, hieß es in einer Mitteilung des Landkreises. Eine direkte Gefahr für Menschen besteht nicht.

