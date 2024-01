Feuer zerstört Wohnung in Bremen

Bremen (dpa/lni). Ein Feuer hat eine Wohnung im Bremer Stadtteil Walle zerstört. Beim Eintreffen der Rettungskräfte am Freitagmorgen habe die Wohnung in einem sechsstöckigem Wohn- und Geschäftsgebäude komplett gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Ein Mensch wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Bewohner und Bewohnerinnen kamen während des Einsatzes in einer benachbarten Kindertagesstätte unter. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen