Polizei durchsucht Bremer Schule nach anonymem Anruf

Streifenwagen stehen vor der Alwin-Lonke-Schule in Bremen-Burglesum.

Bremen. Nach einer anonymen Drohung durchsucht die Polizei am Freitag eine Schule in Bremen. Es gebe keine Hinweise auf eine akute Gefahr, betonte ein Sprecher der Polizei. „Die Sicherheit der Schüler und des Personals hat für uns höchste Priorität.“ Die Schülerinnen und Schüler seien weiter in ihren Klassenzimmern.

Es habe einen anonymen Anruf mit einer möglichen Bedrohung gegeben, teilte die Polizei weiter mit. Zahlreiche Beamte und mindestens 13 Fahrzeuge seien im Einsatz an der Alwin-Lonke-Schule in Bremen-Burglesum.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen