VfL Osnabrück gibt Defensivmann Chato ab

Osnabrück (dpa/lni). Der VfL Osnabrück lässt den defensiven Mittelfeldspieler Paterson Chato zum österreichischen Erstligisten Austria Lustenau ziehen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Chato war in der laufenden Zweitligasaison nur zu einem Kurzeinsatz gekommen und hatte es seit dem achten Spieltag nicht mehr in den Spieltagskader der Niedersachsen geschafft.

„Nach guten Gesprächen mit Paterson und Austria Lustenau haben wir eine gute Lösung für alle Seiten gefunden“, sagte VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Der 27-Jährige war im Sommer 2022 von Türkgücü München nach Osnabrück gekommen und war in der Aufstiegssaison zu 29 Liga-Einsätzen gekommen. Austria Lustenau steht nach 17 Spieltagen mit nur drei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen