Hannover Gewalt in Silvesternacht: Polizei ermittelt in 54 Fällen

Hannover (dpa/lni). Nach Übergriffen in der Silvesternacht ermittelt die Polizei einem Zeitungsbericht zufolge in Niedersachsen in 54 Fällen. Dabei gehe es um 75 Tatverdächtige - noch hätten nicht alle Beschuldigten identifiziert werden können, sagte Landespolizeidirektor Ralf Leopold der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Freitag). Die Verdächtigen sollen Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte angegriffen haben. Schwerpunkte waren demnach die Innenstadt von Hannover sowie Laatzen und Garbsen. Landesweit war der Jahreswechsel aus Polizeisicht allerdings eher unauffällig.

„Die Feierlichkeiten waren im Wesentlichen vergleichbar mit den Vorjahren“, sagte Leopold dem Bericht zufolge dem Innenausschuss des Landtags. Dabei kam es nach Einschätzung des Innenministeriums an vielen Orten in Niedersachsen zu „unsachgemäßem Gebrauch von Pyrotechnik“. Auch in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik sei eingesetzt worden.

Landesweit 38 Fälle konnten nach Leopolds Angaben aufgeklärt werden. „In 39 der 54 Fälle handelt es sich um Widerstandsdelikte und tätliche Angriffe“, sagte er. 25 Polizisten und 2 Feuerwehrleute wurden demnach verletzt. Kritik an der Einsatzplanung wies er zurück.

Zuvor hatte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens betont, sie sei nicht bereit, sich mit der Gewalt gegen Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei abzufinden. Wichtig sei, dass es auch zu Strafen komme, sagte die SPD-Politikerin - und sprach sich für Strafverschärfungen aus.

