Lohne (dpa/lni). Ein Feuer hat an einer Scheune in Lohne (Landkreis Vechta) einen Sachschaden von rund 50.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei am frühen Freitag mitteilte, brannte das 50 Quadratmeter große Gebäude in der Nacht komplett nieder. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. In der Scheune befanden sich den Angaben zufolge vor allem Holz und Werkzeug. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar und wird nun ermittelt.

