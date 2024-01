Lohnlücke zwischen Frauen und Männern gestiegen

Hannover (dpa/lni). Trotz gleicher Qualifikationen und Tätigkeiten bekommen viele Männer in Niedersachsen höhere Gehälter als ihre Arbeitskolleginnen. Das zeigen Daten, die das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitgeteilt hat. Demnach ist die Lohnlücke, der sogenannte bereinigte Gender Pay Gap, im Jahr 2023 sogar von 6 auf 7 Prozent gestiegen. Das heißt, Frauen bekamen 7 Prozent weniger Geld für ihre Arbeit, auch wenn sie vergleichbare Abschlüsse, Aufgaben und Erwerbsbiografien vorweisen konnten. Bundesweit ging der bereinigte Gender Pay Gap in der gleichen Zeit von 7 auf 6 Prozent zurück.

Unbereinigt, also ohne auf eine Vergleichbarkeit der Arbeitssituation zu achten, lag der Gender Pay Gap in Niedersachsen wie im Vorjahr bei 18 Prozent. Laut Statistikamt liegt das daran, dass Frauen öfter in schlechter bezahlten Berufen und in Teilzeit arbeiten.

