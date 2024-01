Göttingen (dpa/lni). Wegen starken Schneefalls fällt am Donnerstag der Schulunterricht im Landkreis Göttingen aus. Sämtliche Schulformen in der Stadt in dem Kreis Göttingen seien betroffen, teilte die Verwaltung in der Nacht auf Donnerstag mit. Der Kreis begründete die Entscheidung damit, dass eine reguläre Schulbeförderung nicht möglich sei. An den Schulen sollte allerdings eine Notbetreuung eingerichtet werden.

