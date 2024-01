Tausende demonstrieren gegen AfD in Hannover

Hannover (dpa/lni). Tausende Menschen haben in Hannover für ein Verbot der AfD demonstriert. Nach Angaben einer Polizeisprecherin vom Mittwoch kamen bei der Protestaktion am Dienstagabend im Stadtteil Linden etwa 8000 Menschen zusammen. Medien berichteten von 8500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Damit dürfte es sich um eine der größten Demonstrationen in der niedersächsischen Landeshauptstadt in den vergangenen Jahren handeln - eine Bauerndemonstration in der vergangenen Woche hatte 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Aufgerufen hatten das Bündnis „Auf die Plätze“ und die Initiative „Omas gegen rechts“ unter dem Slogan „AfD-Verbot sofort“.

Für den kommenden Samstag rief ein breites Bündnis aus dem Freundeskreis Hannover zusammen mit Gewerkschaften, der Kirche, Sportvereinen, der Politik und der Stadtgesellschaft zu einer Demonstration gegen die AfD auf. Zu den Rednern gehören neben dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) der frühere Bundespräsident Christian Wulff sowie der evangelische Landesbischof Ralf Meister.

Grund für die Demonstrationen ist das kürzlich bekannt gewordene Rechten-Treffen in einer Villa in Potsdam. Dabei hatte der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, im vergangenen November nach eigenen Angaben über „Remigration“ gesprochen. Damit meinen Rechtsextreme in der Regel, dass eine große Zahl Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Als Reaktion darauf hatte es bereits am Wochenende bundesweit mehrere Demonstrationen gegeben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen