Ehepaar mit Kartoffelschälmesser und Hammer überfallen

Edewecht (dpa/lni). Mit einem Kartoffelschälmesser und einem Hammer haben Unbekannte ein Ehepaar in Edewecht (Landkreis Ammerland) überfallen. Ein maskierter Mann habe am Dienstagmorgen der Ehefrau gedroht und sie von der Terrasse in ihr Haus gedrängt, teilte die Polizei mit. Dabei soll er unter Drohungen Bargeld von ihr gefordert haben. Der Hund des Paares lenkte den Täter und seinen Komplizen kurz ab. Die Frau konnte in der Zeit zu ihrem Mann ins Wohnzimmer flüchten und die Tür hinter sich schließen. Die Täter sollen daraufhin mehrfach mit dem Hammer gegen die Tür geschlagen haben. Als das Ehepaar die Polizei rief, flüchteten die Unbekannten zu Fuß. Sie entkamen trotz einer Fahndung mit mehreren Fahrzeugen und Hunden.

