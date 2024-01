Bauernproteste Landvolk will weiter in Demonstrationsbereitschaft bleiben

Hannover (dpa/lni). Nach den Bauernprotesten der vergangenen Tage will der Landesbauernverband Landvolk weiter in Demonstrationsbereitschaft bleiben. „Wenn das Angebot nicht stimmt, sind wir Bauern wieder da“, sagte Landvolk-Präsident Holger Hennies am Dienstag in Hannover. Die Landwirtinnen und Landwirte würden ein Angebot erwarten. Die Landwirtschaft müsse in Deutschland so gestaltet sein, dass sie im europäischen Wettbewerb mithalten könne.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Montag in Berlin vor protestierenden Landwirten aus ganz Deutschland die Steuerpläne der Bundesregierung verteidigt, sich aber offen gezeigt für Erleichterungen an anderen Stellen. Der Minister sprach unter anderem Bürokratievorgaben sowie Umwelt- und Tierhaltungsauflagen an. Zu prüfen seien auch mögliche steuerliche Erleichterungen, wenn Gewinne von Jahr zu Jahr stark schwanken.

Laut Landvolk waren allein aus Niedersachsen mehr als 4000 Landwirtinnen und Landwirte bei der Demonstration in Berlin dabei sowie mehr als 1000 Traktorfahrer.

