Polizei findet vermissten Spaziergänger tot in Kanal

Emden (dpa/lni). Ein nach einem Unfall in Emden vermisster 45 Jahre alter Spaziergänger ist tot in einem Kanal entdeckt worden. Der Mann war am Sonntagabend bei einem Spaziergang im Stadtgebiet in einen Kanal gefallen und nicht wieder aufgetaucht. Am Dienstag entdeckte ein Polizist die Leiche des 45-Jährigen mehrere hundert Meter von der Unglücksstelle entfernt an einem anderen Kanal, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Dutzende Rettungskräfte hatten seit Sonntagabend nach dem Vermissten gesucht, zunächst aber ohne Erfolg. Zuerst hatte die „Emder Zeitung“ berichtet.

Zu dem Sturz in den Kanal war es nach Angaben der Polizei gekommen, als der 45-Jährige mit seiner Frau auf dem Heimweg war. Warum der Mann in den Kanal stürzte, war unklar. Die 44-Jährige setzte einen Notruf ab. Nachdem eine erste Suche von Polizei, DLRG und Feuerwehr am Sonntagabend ohne Ergebnis blieb, suchten Rettungskräfte auch am Montag und Dienstag unter anderem mit einem Sonarboot und Suchhunden nach dem Mann. Ein Polizist fand den Mann schließlich tot im Uferbereich. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

