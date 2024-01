Feuer in Wohnung greift auf Dach über

Hannover (dpa/lni). Ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hannover hat auf die Isolierung des Daches übergegriffen. Die Feuerwehr brachte am Dienstag mehrere Bewohner in Sicherheit, verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Mitarbeitende einer Kindertagesstätte hatten eine Rauchentwicklung am Schornstein des Gebäudes gesehen und den Notruf gewählt.

Mit Hilfe von zwei Drehleitern und mehreren Atemschutztrupps bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Die Bewohner wurden wegen der Kälte in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Warum das Feuer ausbrach war zunächst unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

