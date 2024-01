DGB erneuert Forderung nach mehr Tarifbindung

Hannover (dpa/lni). Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Niedersachsen hat die Forderung nach mehr Tarifbindung im Bundesland erneuert. „Wir appellieren an die Arbeitgeber, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und wieder mehr Tarifverträge abzuschließen“, sagte am Dienstag der Vorsitzende des DGB-Bezirks Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, Mehrdad Payandeh. Nach Angaben des DGB haben in Niedersachsen 52 Prozent der Beschäftigten einen Tarifvertrag. Solche Verträge werden für Firmen und Branchen ausgehandelt und regeln die Bezahlung und die Arbeitszeiten.

Der DGB forderte die Landesregierung auf, dringend das Tariftreue- und Vergabegesetz zu stärken. Öffentliche Aufträge dürften nur an Unternehmen vergeben werden, die nach Tarif zahlten, sagte Payandeh. Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hatte im November 2023 gesagt, dass eine Änderung des Tariftreue- und Vergabegesetzes in Arbeit sei.

