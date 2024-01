15-Jähriger soll mit Reizgas in Schulgebäude gesprüht haben

Peine (dpa/lni). In einem Schulgebäude in Peine soll ein 15-Jähriger mit Reizgas gesprüht haben. Mehrere Schülerinnen und Schüler hätten danach über Augen- beziehungsweise Atemwegsreizungen geklagt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Eine Schülerin habe am Vormittag kurz vom Rettungsdienst behandelt werden müssen. Der 15-jährige Tatverdächtige wurde dem Sprecher zufolge noch in der Schule angetroffen. Gegen den Jugendlichen wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

