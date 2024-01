Spezialeinsatzkommando bei „Tümpeltown“-Räumung beteiligt

Das Protestcamp „Tümpeltown“ am Südschnellweg wird am Morgen von Scheinwerfern der Polizei ausgeleuchtet.

Hannover (dpa/lni). Bei der Räumung des Protestcamps „Tümpeltown“ in Hannover setzt die Polizei auch das Spezialeinsatzkommando Niedersachsen ein. Die Beamten bahnen sich den Weg zu den Baumhäusern und in Seilen hängenden Aktivisten, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Mit Kettensägen schnitten sie Äste aus den Bäumen, um die Baumhäuser auch per Kran erreichen zu können. Die Polizei kündigte an, dass auch Fuß- und Radwege im Einsatzgebiet in der Leinemasch voraussichtlich bis Ende der Woche gesperrt sein sollten. Die Aktivisten wehren sich gegen den Ausbau des Südschnellwegs und die geplante Verbreiterung der Schnellstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen