Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt im Krankenhaus

Delmenhorst (dpa/lni). Eine Fußgängerin ist von einem Auto angefahren worden und gestorben. Die 90 Jahre alte Frau habe am Montagnachmittag bei schlechten Sichtbedingungen eine Straße in Delmenhorst überqueren wollen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei habe sie der 38 Jahre alte Autofahrer erfasst. Die Frau wurde den Angaben nach schwerst verletzt und starb später im Krankenhaus. Die Hauptstraße im Westen der Stadt war zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.

