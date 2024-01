Landwirte behindern Verkehr in und um Bremen

Bremen (dpa/lni). Landwirte haben am Montagmorgen in und um Bremen aus Protest den Autoverkehr behindert. Vereinzelt gebe es noch Einschränkungen, sagte eine Sprecherin der Bremer Polizei am Montagvormittag. Die Polizei Diepholz teilte am frühen Morgen mit, dass der Verkehr auf der B6 von einem Treckerkonvoi gestört werde. Die Polizei Bremen informierte über Traktoren, die Richtung Innenstadt fuhren. Auch in der Nähe des Güterverkehrszentrums gab es Protest. Dieser ist inzwischen beendet. Die Sprecherin sagte, mehrere Landwirte befänden sich auf dem Marktplatz. Die Versammlung sei angemeldet. Weitere Aktionen werden von der Polizei in der Stadt am Montag nicht erwartet.

In Berlin kommen die Bauern am Montag zu einer Großdemonstration zusammen. Die Proteste der Landwirte richten sich gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. Schrittweise abgeschafft werden soll die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht dem Bundesbauernverband nicht aus.

