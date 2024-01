Auto stößt mit Streuwagen zusammen: Zwei Leichtverletzte

Langelsheim (dpa/lni). Auf schneeglatter Straße ist eine Autofahrerin in Langelsheim (Landkreis Goslar) mit einem Streuwagen zusammengestoßen. Die 47 Jahre alte Autofahrerin und der Fahrer des Streuwagens wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Autofahrerin am Montagmorgen an einer Einmündung im Stadtgebiet mit ihrem Wagen ins Rutschen gekommen. Das Auto stieß dann mit dem Streuwagen des Bauhofes Langelsheim zusammen, der die Einmündung querte. Das Auto der Fahrerin musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen