Bundesliga Werders Bittencourt: „Stehe dazu, was ich gesagt habe“

Bochum. Werder Bremens Leonardo Bittencourt hat nach seinen deutlichen Worten zur Kaderplanung und zu Profifußball-Leiter Clemens Fritz von komplizierten Tagen berichtet. „Leicht war es nicht“, sagte der 30-Jährige nach dem 1:1 der Bremer im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum. Mit Blick auf Fritz und Sport-Geschäftsführer Frank Baumann sagte er: „Frank und Clemens haben mir klipp und klar gesagt, was sie davon gehalten haben und dann ist das für mich auch in Ordnung. Ich habe weder ein Problem mit Clemens noch mit Frank.“

Bittencourt hatte zuletzt unter anderem neue Spieler für Werder gefordert und Fritz dafür kritisiert, dass dieser nach der Testspiel-Niederlage bei Eintracht Braunschweig das 1:7 im Januar 2023 beim 1. FC Köln erwähnt hatte. „Ich habe da vielleicht Sachen gesagt, die so meiner Meinung waren, aber vielleicht doch nicht so richtig sind. Das muss jeder selbst entscheiden“, sagte Bittencourt. „Ich stehe dazu, was ich gesagt habe. Es ist auch nichts Schlimmes. Ich habe auch nicht einen Rundumschlag gemacht, sondern einfach ein Stück weit meine Meinung gesagt.“

