Marineschiff „Bonn“ läuft zu Nato-Einsatz aus

Wilhelmshaven. Das deutsche Marineschiff „Bonn“ bricht an diesem Montag (10.00 Uhr) zu einem Nato-Einsatz auf. Die rund 175 Soldatinnen und Soldaten an Bord des Einsatzgruppenversorgers starten vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven und werden rund vier Monate auf See sein, wie die Marine mitteilte. Das Schiff wird demnach an der Nordflanke der Nato in der Nord- und Ostsee sowie im Nordatlantik Teil der Schnellen Eingreiftruppe, die auch „Very High Readiness Joint Task Force“ genannt wird. Der schnell verlegbare Einsatzverband dient dem Militärbündnis als ein wesentlicher Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung in Europa.

