Northeim (dpa/lni). Ein 79-Jähriger ist im Landkreis Northeim mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er sei am Sonntag aus zunächst unklarer Ursache auf der B3 zwischen Northeim und Einbeck mit seinem Auto von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Trotz medizinischer Erstversorgung starb er noch am Unfallort.

