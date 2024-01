Losilla kritisiert Schiedsrichter: „Ein ganz klares Foul“

Bochums Kapitän Anthony Losilla hat nach dem 1:1 gegen Werder Bremen Schiedsrichter Tobias Stieler und dessen Team kritisiert. „Ein bitteres Tor am Ende. Das tut uns einfach richtig weh. Aus meiner Sicht gab es vorher ein ganz klares Foul“, sagte der 37-Jährige am Sonntag. Vor dem 1:1 durch Bremens Niklas Stark in der dritten Minute der Nachspielzeit hatte Losilla ein strafbares Vergehen an Matus Bero gesehen. „Aber so ist es im Fußball. Es gibt auch falsche Entscheidungen“, sagte Losilla. Mit Blick auf die Videoassistenten sagte er: „Das entscheiden dann die in Köln oder wo die sitzen da.“

Bochums Trainer Thomas Letsch war ebenfalls unzufrieden. „Im Vorfeld von diesem Tor gab es schon die ein oder andere Situation, die aus meiner Sicht zweifelhaft war“, sagte er. „Es geht ganz vorne los. Da gab es aus meiner Sicht ein ganz klares Foul an Bernardo, wo es dann Einwurf gibt.“ Aus diesem Einwurf sei dann letztendlich das Tor entstanden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen