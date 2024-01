Lüneburg Mann schlägt anderen Mann mit Bratpfanne in Fußgängerzone

Lüneburg (dpa/lni). Mit einer Bratpfanne hat ein 45 Jahre alter Mann einen Gleichaltrigen geschlagen und verletzt. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden Männern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach am Samstagmittag in der Lüneburger Fußgängerzone. Der Angreifer habe das Opfer zwei Mal mit der Pfanne ins Gesicht geschlagen.

