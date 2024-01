Hochwasserlage entspannt sich: Pegelstände an Aller hoch

Hildesheim (dpa/lni). Die Hochwasserlage in den Überschwemmungsgebieten in Niedersachsen entspannt sich weiter. Am Samstagmittag meldeten noch zwei Pegel an der Aller die höchste Meldestufe 3, wie aus Daten der Hochwasservorhersagezentrale des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) hervorging.

An vielen weiteren Pegeln ist das Wasser inzwischen soweit zurückgegangen, dass keine Meldestufen mehr erreicht werden. Berechnungen zufolge sollen auch die Pegelstände an Aller, Oker und Leine voraussichtlich in der nächsten Woche unter die Meldestufen fallen, hieß es bereits am Freitag von der Behörde.

