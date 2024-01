Uelzen (dpa/lni). Bei einem Autounfall im Landkreis Uelzen ist in der Nacht zum Samstag ein 33-jähriger Mann tödlich verletzt worden. Der Mann kam aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte mit seinem Fahrzeug laut Polizeiinformationen von Samstag gegen zwei Bäume. Trotz des Einsatzes der Rettungskräfte starb der Mann noch am Unfallort. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen