Werders Profichef Fritz: Noch kein Angebot für Borré

Bremen (dpa/lno). Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat nach Aussage von Profichef Clemens Fritz noch keine Anfrage wegen eines vorzeitigen Wechsels von Stürmer Rafael Borré erhalten. „Bei uns hat sich noch niemand gemeldet“, sagte er am Freitag bei der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim VfL Bochum. „Wir haben kein Interesse, Rafa abzugeben.“

Borré war im Sommer nach dem Abschied von Torjäger Nicklas Füllkrug kurzfristig vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt für ein Jahr auf Leihbasis nach Bremen gewechselt. In der Winterpause tauchten Berichte auf, dass der Kolumbianer nach Südamerika zurückkehren wolle. Für den SV Werder traf er in bislang 13 Punktspielen viermal. In Frankfurt besitzt der 28-Jährige noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Fritz betonte, dass Werder ein Wort mitzusprechen hat. „Natürlich haben wir ein Mitspracherecht. Es kann ja nicht sein, dass man einen Spieler ausleiht, auf dem man keinen Zugriff hat“, sagte er. Es seien einige Parteien, erläuterte er weiter und zählte auf: „Spieler, Berater, interessierte Verein, Frankfurt, Werder Bremen - das ist sicher keine einfache Konstellation.“

Im Training lässt sich Borré laut Cheftrainer Ole Werner die ungeklärte Situation nicht anmerken. „Er kann das eine von dem anderen trennen. Und das gelingt ihm im Moment sehr gut“, meinte Werner. „Rafa ist Vollprofi, macht sein Ding, weiß seinen Wert um die Mannschaft.“

