Nach Streik fahren Nordwestbahn und S-Bahn Hannover wieder

Hannover/Bremen (dpa/lni). Nach dem vorzeitigen Ende des Lokführerstreiks bei Transdev ist der Verkehr bei der Nordwestbahn und der S-Bahn Hannover wieder angerollt. „Die Züge fahren wieder, der Großteil ist wieder unterwegs“, sagte ein Sprecher der Nordwestbahn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Auch bei der ebenfalls von Transdev betrieben S-Bahn Hannover rollte der Verkehr ab 12 Uhr wieder an. Bis alle Züge wieder normal fahren, werde es aber noch eine Weile dauern, hieß es bei beiden Anbietern. Es sei daher am Freitag weiter mit Einschränkungen zu rechnen.

„Das muss sich jetzt wieder einpendeln, weil nicht alle Züge um 12 Uhr dort waren, wo sie sein sollten“, sagte der Sprecher der Nordwestbahn. „Das wird sich noch bis in den späten Nachmittag ziehen.“ Die S-Bahn Hannover rechnet noch bis 19 oder 20 Uhr mit Einschränkungen und Verspätungen. „Dann gehen wir jedoch davon aus, dass der Betrieb wieder einen normalen Verlauf hat“, sagte eine Sprecherin.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte den Streik bei den beiden regionalen Anbieter um 12 Uhr vorzeitig beendet, nachdem deren Mutterkonzern Transdev ein neues Tarifangebot vorgelegt hatte. Am Montag soll darüber verhandelt werden. Bei der Deutschen Bahn endet der Streik dagegen wie geplant erst um 18 Uhr. Auch bei Transdev sollte der Streik ursprünglich bis 18 Uhr andauern.

