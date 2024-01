Polizist bei Unfallaufnahme auf der A7 schwer verletzt

Seesen (dpa/lni). Ein Polizist ist bei der Aufnahme eines Unfalls auf der Autobahn 7 im Landkreis Goslar schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin war am Donnerstag bei Eisglätte ins Schleudern geraten und hatte den 53-jährigen Beamten, der auf der Autobahn stand, mit ihrem Fahrzeug getroffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er wurde gegen die Außenschutzplanke geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Die 30 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, beide kamen ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich auf in Höhe der Anschlussstelle Seesen in Fahrtrichtung Hamburg.

Die Einsatzkräfte waren zunächst zu einem Unfall wegen Eisglätte auf die A7 gerufen worden. Der 53-Jährige und seine Kollegin nahmen den Unfall auf, der Beamte befand sich in dem abgesperrten Bereich. Nach bisherigen Erkenntnissen kam die 30-Jährige mit ihrem Auto beim Abbremsen auf der glatten Straße ins Rutschen. Am Fahrzeug der Frau und an der Außenschutzplanke entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen