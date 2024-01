74-Jährige nach Unfall in Klinik gestorben

Bad Münder (dpa/lni). Mehr als eine Woche nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 442 im Landkreis Hameln-Pyrmont ist eine 74 Jahre alte Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Die Frau sei am Donnerstagnachmittag an ihren schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Am 2. Januar war der Wagen der Frau zwischen Bad Münder und Hachmühlen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort zunächst mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und dann mit einem Ackerschlepper. Die 74-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Per Rettungshubschrauber kam sie dann in eine Klinik.

