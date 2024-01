Fürst: 2027 als Präsident der Jüdischen Gemeinden aufhören

Michael Fürst, Vorsitzender der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen schaut in die Kamera.

Hannover (dpa/lni). Michael Fürst strebt keine weitere Amtszeit als Präsident des Landesverbands der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen an. Er habe dies den Verbandsmitgliedern bereits gesagt, sagte Fürst der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Er übt das Amt bereits seit 1980 aus. 2022 wurde Fürst für fünf weitere Jahre gewählt. Der Verband hat seinen Angaben zufolge derzeit rund 7000 Mitglieder.

Fürst sagte, es gebe heute wenig Leute, die sich mit Verbandspolitik beschäftigen wollen. „Ich habe in den Jahren so viele Spuren hinterlassen, dass es viele gibt, die da Angst vor haben“, sagte der 76-Jährige mit Blick auf einen Nachfolger. Dies sei aber falsch, er habe auch bei null angefangen.

Mit Blick auf die Frage, was ihn nach so vielen Jahren noch motiviere, sagte Fürst: „Ich will meinen Kindern ein Heim hinterlassen, dass sie sich als Juden in Deutschland genauso wohlfühlen können wie Nichtjuden, wie jeder andere auch.“

