Polizei setzt Suche nach Vermisster in Rehburg aus

Rehburg (dpa/lni). Nach einer eintägigen Suche hat die Polizei in Rehburg im Landkreis Nienburg die Suche nach einer jungen Frau in einem Waldgebiet am Donnerstag zunächst ausgesetzt. Die Suche solle vorerst nicht fortgesetzt werden, weil es keine neuen Hinweise auf die Gesuchte gegeben habe, sagte eine Polizeisprecherin. Von der Frau sei nichts gefunden worden und es liege auch keine Vermisstenanzeige vor.

Ein Lastwagenfahrer wurde am frühen Mittwochmorgen an einer Landstraße auf eine junge Frau aufmerksam, die sich im Seitenraum neben der Straße aufgehalten hatte. Die angesichts der herrschenden Minusgrade nur leicht bekleidete Frau habe einen verwirrten Eindruck gemacht und sei in den Wald gelaufen, hieß es.

Die Polizei hatte noch in der Nacht mit der Suche nach der Frau begonnen. Dabei wurden unter anderem auch Kräfte der Feuerwehr, ein Polizeihubschrauber und Suchhunde der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft eingesetzt. Im Laufe des Mittwochs setzte die Polizei die Suche mit dem Polizeihubschrauber, Kräften der Bereitschaftspolizei, Suchhunden der Rettungshundestaffel und einer Drohne fort.

