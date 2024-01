Ausmaß der Hochwasserschäden in Lilienthal nicht absehbar

Lilienthal (dpa/lni). Welchen Gesamtschaden das Hochwasser in der Gemeinde Lilienthal nahe Bremen angerichtet hat, ist noch nicht absehbar. „Es gibt diverse Häuser, die massiven Schaden genommen haben“, sagte die Sprecherin der Gemeinde, Marilena Koch, am Donnerstag. In vielen Gebäuden sei die Inneneinrichtung beschädigt oder zerstört worden. Ob es Schäden an der Bausubstanz gibt, müssten Fachleute prüfen.

In der Gemeinde mit rund 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern wird weiter Wasser abgepumpt. „Es sind immer noch sieben Häuser, die keinen Strom haben. Aber die Häuser sind beheizt“, berichtete Koch. Grund sind demnach große überflutete Gebiete und ein Stromverteiler, der wegen des Wassers noch nicht wieder in Betrieb ist. Sie sei optimistisch, dass der Strom in den kommenden Tagen auch dort wieder angestellt werden könne.

Der Ort im Landkreis Osterholz war seit den Weihnachtstagen stark von Überflutungen betroffen. Hunderte Menschen waren Tag und Nacht im Einsatz. Dutzende Häuser und Wohnungen wurden evakuiert, in weiteren Häusern gab es vorübergehend weder Strom noch Gas. Inzwischen geht das Hochwasser zurück, die Lage entspannt sich. Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben mit den Aufräumarbeiten begonnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen