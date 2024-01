Georgstraße gehört zu meist besuchten Einkaufsmeilen

Hannover (dpa/lni). Die Georgstraße in Hannover gehört zu den meist frequentierten Einkaufsstraßen in Deutschland. Im vergangenen Jahr seien dort rund 22,2 Millionen Fußgänger gemessen worden, teilte am Donnerstag das Unternehmen Hystreet in Köln mit, das bundesweit die Passentenfrequenzen in Innenstädten misst. Damit sei die Zahl der Passanten im Vorjahresvergleich um fünf Prozent gestiegen.

Im bundesweiten Vergleich kommt die Georgstraße damit auf Platz vier - hinter der Zeil in Frankfurt (23,3 Millionen Passanten) und den beiden Einkaufsstraßen Kaufingerstraße und Neuhauser Straße in München (jeweils rund 28,6 Mio Passanten). Bundesweit seien die Passantenfrequenzen 2023 um rund 2 Prozent höher gewesen als im Vorjahr, hieß es.

Das Unternehmen Hystreet hat nach eigenen Angaben in mehr als 100 Städten Lasescanner installiert, die die Passanten rund um die Uhr das ganze Jahr über vollautomatisch zählen.

