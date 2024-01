Massenschlägerei auf Supermarkt-Parkplatz

Visselhövede (dpa/lni). Zu einer Massenschlägerei mit etwa 50 Menschen ist es in Visselhövede in der Nähe von Soltau gekommen. Auslöser der Auseinandersetzung am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes war vermutlich ein Streit wegen eines beschädigten Autos, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass ein polizeibekannter Mann zuvor mit einem Werkzeug ein Auto erheblich beschädigte.

Als die Polizei mit mehreren Streifenwagen auf dem Parkplatz eintraf, habe sich die Situation bereits beruhigt gehabt. Wegen unterschiedlicher Zeugenaussagen habe der Sachverhalt nicht komplett aufgeklärt werden können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen