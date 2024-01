Unfall A1 nach Unfall bei Bremen in Richtung Münster gesperrt

Bremen (dpa/lni). Nach einem Unfall am Bremer Kreuz ist die Autobahn 1 Richtung Münster gesperrt worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Verden und Osterholz am Donnerstagmorgen mit. Der Verkehr werde über einen Parallelfahrstreifen weitergeleitet. Zu der Dauer der Sperrung wurde keine Angabe gemacht. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll ein Lkw in ein Stauende gefahren sein. Ein Mensch wurde demnach mutmaßlich verletzt. Es ist nicht bekannt, wie schwer die Verletzungen sind. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.

