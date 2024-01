Trecker-Konvois und kleinere Proteste in ganz Niedersachsen

Hannover (dpa/lni). Im Rahmen der Proteste von Landwirten und Landwirtinnen gegen den Verlust von Steuervorteilen führen Trecker-Konvois und Demonstrationen zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Niedersachsen. Dabei handele es sich den Lagezentren der Polizei zufolge am Donnerstagmorgen bisher aber um eher kleinere Proteste, sodass sich das Verkehrschaos zunächst in Grenzen hielt.

Unter anderem seien der Polizei in Hemmoor im Landkreis Cuxhaven am frühen Morgen zwei Trecker-Konvois auf der B73 und B495 gemeldet worden. Es würden aber immer wieder Autos durchgelassen, sodass die Straßen verstopft, aber nicht blockiert seien. Auch in Papenburg im Landkreis Emsland ist der Polizei ein kleinerer Konvoi von 30 Treckern gemeldet worden. Für die A28 gibt es laut der Polizei in Oldenburg bisher keine Protestmeldung.

Geplant ist außerdem eine morgendliche Sternfahrt in die niedersächsische Landeshauptstadt. Die Trecker-Konvois für die Sternfahrt sollen sich zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr in Sehnde, Garbsen, Wedemark und Gehrden bilden. Betroffen sind die Bundesstraßen 6 und 65 sowie die Landstraße 190.

Die Landwirte wollen ihre Proteste die ganze Woche über fortsetzen. Auslöser für die Demos waren Pläne der Bundesregierung, Subventionen für die Branche zu kürzen. Einen Teil dieser Pläne hat die Ampel-Koalition bereits zurückgenommen. Die Rückvergütung für Agrardiesel soll aber schrittweise gestrichen werden.

