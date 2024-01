BG Göttingen muss im Europe Cup um das Weiterkommen bangen

Göttingen (dpa/lni). Die BG Göttingen muss um das Erreichen des Viertelfinales im Fiba Europe Cup bangen. Am Mittwochabend unterlag der Basketball-Bundesligist gegen den FC Porto im dritten von sechs Partien in der zweiten Gruppenphase mit 81:87 (76:76, 40:31) nach Verlängerung und kassierte damit die zweite Niederlage. Aus den vier Gruppen qualifizieren sich die jeweils ersten beiden Clubs für die nächste Runde. Bester Werfer in der Auswahl von Cheftrainer Olivier Foucart war Grant Anticevich (22 Punkte).

Im ersten Viertel taten sich beide Teams schwer bei ihren Offensivaktionen, wobei die Göttinger die etwas bessere Mannschaft waren und nach zehn Minuten mit 17:15 führten. Auch im zweiten Abschnitt blieb die Partie lange Zeit nahezu ausgeglichen. In den letzten zweieinhalb Minuten gelang es den Niedersachsen aber, sich klar vom Gegner abzusetzen.

Porto erwischte dann den deutlichen besseren Start in die zweite Halbzeit und nahm Göttingen nach einer 13:2-Serie die Führung wieder ab. Bis in die Schlussphase blieb die Partie umkämpft. Kurz vor dem Ende hatte Göttingen beim Stand von 76:76 Glück, dass ein Ballverlust von Fedor Zugic nicht von Porto bestraft wurde. In der Verlängerung waren die Gäste dann aber das deutlich bessere Team.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen