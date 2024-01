Demonstranten kleben sich auf Kreuzung in Bremen fest

Bremen (dpa/lni). Demonstranten haben am Mittwoch eine zeitlang eine Kreuzung in der Innenstadt von Bremen blockiert. Wie die Polizei mitteilte, setzten sich acht Personen am Nachmittag auf einer Kreuzung in der Nähe der Weser. Fünf von ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest. Laut Medienberichten handelte es sich um Klimaaktivisten der Letzten Generation.

Die Polizei leitete den Verkehr um, kurzfristig sei es zu erheblichen Behinderungen gekommen, hieß es. Die Demonstranten wurden von der Polizei von der Straßendecke gelöst. Alle acht Personen wurden zu einer Polizeiwache gebracht, wo die Personalien festgestellt wurden. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.

