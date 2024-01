Jugendprogramm: 18-Jährige kostenlos durch Europa reisen

Braunschweig (dpa/lni). In Braunschweig können sich reiselustige 18-Jährige für kostenlose Trips in andere europäische Länder melden. Über die Jugendförderung der Stadt gebe es noch freie Plätze für Zugreisen durch Europa, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Es sollen vor allem Jugendliche angesprochen werden, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben oder ungern alleine reisen, hieß es in dem Aufruf.

Interessierte müssen zum Start 18 Jahre alt sein und schließen sich einer Gruppe von zehn Jugendlichen an. Das Programm der Reise werde dann durch das Team selbst bestimmt. Bisher sind Fahrten etwa nach Italien (17. bis 24. März), nach Belgien/Niederlande (9. bis 12. Mai) und nach Kroatien (8. bis 20. Juli) geplant.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fallen nach Angaben der Stadt keine Kosten an, weil das Programm mit EU-Geldern gefördert wird. Es soll weitere Termine geben.

