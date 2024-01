Kaufkraft im Land Bremen bundesweit am schwächsten

Nürnberg/Bremen (dpa/lni). Den Menschen im Land Bremen steht einer Prognose zufolge dieses Jahr bundesweit am wenigsten Geld zum Ausgeben und Sparen zur Verfügung. Die Kaufkraft in Bremen beträgt 2024 durchschnittlich pro Einwohner rund 24.700 Euro, wie aus einer am Mittwoch in Nürnberg veröffentlichten Studie des Marktforschungsinstituts GfK hervorgeht. Niedersachsen erreicht mit etwa 27.100 Euro einen mittleren Platz in der Rangliste.

Am höchsten ist die Kaufkraft in Bayern mit rund 30.100 Euro pro Kopf. Bundesweit liegt sie im Schnitt bei etwa 27.800 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert die Studie nominal ein Wachstum der Pro-Kopf-Kaufkraft um 2,8 Prozent.

Die Kaufkraft ist in der Studie definiert als das nominal verfügbare Nettoeinkommen der Bevölkerung inklusive staatlicher Transferzahlungen wie Renten, Arbeitslosen- und Kindergeld. Ausgaben für Lebenshaltungskosten, Mieten und Nebenkosten sind noch nicht abgezogen.

