Bergbehörde bietet mehr Dienste digital an: Schluss mit Fax

Hannover. Bürgerinnen und Bürger sollen Anträge und Verfahren bei der Bergbehörde für Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein zunehmend digital abwickeln können. Bis spätestens 2027 will das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) in Hannover komplett digital arbeiten. „Der komplette behördliche Schriftverkehr - alle Anträge und Bescheide - werden in drei Jahren nur noch digital bearbeitet“, sagte Behördenleiter Carsten Mühlenmeier am Mittwoch. Abgeschafft wird in diesem Januar zudem die Kommunikation der Behörde per Fax.

Die Behörde bietet eigenen Angaben zufolge einen Großteil ihrer Verwaltungsdienstleistungen bereits online an. Privatleute können ihre verpflichtenden Anzeigen etwa für Brunnenbohrungen oder Geothermie-Vorhaben seit Kurzem online melden. Unternehmen können etwa Genehmigungsverfahren für den Bergbau über ein Portal digital abwickeln. Künftig will das Amt auch mehr Informationsangebote für die Öffentlichkeit online zur Verfügung stellen.

Mit dem sogenannten Onlinezugangsgesetzes (OZG) sollen Kontakte von Bürgerinnen und Bürgern mit Verwaltungen auf allen Ebenen digitaler und so unkomplizierter gestaltet werden - eine Frist zur Umsetzung lief schon Ende 2022 aus. Die Zielmarke wurde bundesweit nicht einmal ansatzweise erreicht.

