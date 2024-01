Andacht Gedenken an die Opfer der Brandnacht in Klinik in Uelzen

Uelzen. Nach dem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen will die Klinik am Mittwoch (10.45 Uhr) mit einer Andacht an die fünf Gestorbenen und die Verletzten erinnern. Um 10.48 Uhr ist eine Schweigeminute geplant, wie das Helios Klinikum Uelzen mitteilte. Dies ist zwölf Stunden zeitversetzt zu der Uhrzeit, zu der die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Der automatische Notruf ging am 4. Januar um 22.48 Uhr bei der Feuerwehr ein.

Bei dem Klinikbrand kamen fünf Patientinnen und Patienten ums Leben. Sechs Menschen wurden schwer bis lebensgefährlich verletzt, andere erlitten leichte Verletzungen. Die genaue Gesamtzahl der Verletzten lag der Staatsanwaltschaft zunächst nicht vor.

Die Andacht und die Schweigeminute richteten sich gleichermaßen an Beschäftigte, Patienten, Patientinnen, Angehörige und alle, die sich mit den Menschen, die Teil der Brandnacht waren, verbunden fühlen, so die Klinik.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen