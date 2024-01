Hannover gewinnt Test gegen FC Zürich klar mit 4:0

Jerez (dpa/lni). Hannover 96 hat die Testspielreihe im Trainingslager mit einem Sieg beendet. Der Fußball-Zweitligist besiegte den Schweizer Erstligisten FC Zürich am Dienstag im spanischen Jerez mit 4:0 (1:0). Mittelfeldspieler Sebastian Ernst (12. Minute) brachte die Niedersachsen per Kopf in Führung. Phil Neumann (53.), Enzo Leopold (56.) und Kolja Oudenne (69.) erhöhten für den Tabellen-Achten der 2. Liga.

Am Wochenende hatte 96 seinen ersten Test gegen den niederländischen Top-Club Ajax Amsterdam 3:0 gewonnen. Einen Tag später verkaufte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl trotz 1:2-Pleite in einem zweiten Aufeinandertreffen mit Ajax erneut ordentlich.

Am 13. Januar empfängt Hannover noch Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel zum Test. Eine Woche später reisen die Niedersachsen beim Rückrunden-Auftakt zum Aufsteiger Elversberg (13.00 Uhr/Sky).

