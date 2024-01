Ein Schild mit der Aufschrift «Polizei» hängt an einem Polizeipräsidium.

Osnabrück (dpa/lni). Die Polizei in Osnabrück sucht nach dem Träger eines Eherings. Dieser Ring sei am vergangenen Donnerstag an einem Fernsehturm gefunden und der Polizei übergeben worden, teilte ein Sprecher mit. Der Goldring trägt demzufolge eine Gravur mit dem Namen „Liesel“ und einem Datum, das nicht bekannt gegeben wurde. Der Ehemann, der den Ring verloren hat, kann sich bei der örtlichen Polizeistation im Stadtteil Schinkel melden.

