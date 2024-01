Harzer Schmalspurbahnen fahren trotz Dauerfrost nach Plan

Wernigerode. Trotz Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt fahren die Harzer Schmalspurbahnen nach Plan. Es lägen keine Störungen vor, alles laufe ganz normal, sagte eine Sprecherin des Betreiberunternehmens am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Lage könne sich aber jederzeit ändern. „Es kann immer mal zum Beispiel eine Weiche einfrieren.“

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes sind in der Nacht zu Dienstag im Harz stellenweise Temperaturen bis minus 14 Grad gemessen worden - unter anderem in Stiege und Harzgerode. Auch in den kommenden Tagen soll der Dauerfrost weiter anhalten, sagte ein Wetterexperte. Erst am Freitag oder am Wochenende sei damit zu rechnen, dass die Temperaturen wieder über dem Gefrierpunkt liegen.

